مطار مرسى علم يستقبل 121 رحلة طيران تقل 18 ألف سائح

يستقبل مطار مرسي الدولي 121 رحلة طيران تقل حوالي 18 ألف سائح أجنبي قادمين من مطارات 11 دولة أوروبية، في مقدمتها السياحة التشيكية ثم الإيطالية ثم البولندية والإيطالية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مرسى علم تستقبل 18 ألف سائح

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال حوالي 18 ألف سائح أجنبي قادمين من 11 دولة أوروبية على متن 121 رحلة طيران سياحية، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بدءا من غدٍ السبت، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ارتفاع الرحلات السياحية الوافدة لمرسى علم

وأشار الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، إلى تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى مرسى علم، حيث تأتي السياحة التشيكية في المقدمة بعدد 36 رحلة طيران، تليها السياحة الإيطالية بعدد 25 رحلة طيران ثم السياحة البولندية 21 رحلة طيران ثم السياحة الألمانية 17 رحلة، و4 رحلات من هولندا وسلوفاكيا، وبلجيكا وسويسرا 3 رحلات طيران، ورحلة واحدة للنمسا ولوكسمبورج والمجر، بالإضافة إلى 5 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة.