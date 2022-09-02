السكة الحديد: اصطدام قطار بسيارة أجرة أثناء عبورها مزلقان غير شرعي

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها أنه أثناء مسير قطار رقم 175 ركاب «أبوكبير - الصالحية»، صباح اليوم في المسافة ما بين فاقوس وأكياد، فوجئ قائد القطار بسيارة ميكروباص تحمل رقم «7945 وه ج»، تعبر السكة من مكان غير شرعي وغير معد للعبور رغم وجود مزلقان شرعي للعبور على مسافة 800 متر من هذا المكان.

سائق الميكروباص أصر على العبور

وأضافت السكة الحديد أن قائد القطار أطلق «صافرة التحذير»، أكثر من مرة وحاول الرباط إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور مما أدى إلى الاصطدام به، ووقوع وفيات وإصابات وتم إبلاغ الشرطة والأجهزة المعنية في حينه وتم القبض على سائق الميكروباص أثناء محاولته الهرب.

المعابر غير القانونية

وأشار البيان إلى أنه سبق وقامت هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع المجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات بغلق هذا المزلقان غير الشرعي أكثر من مرة وكان آخرها بتاريخ 3/8/2022 إلا أن الأهالي وسائقي المركبات يقومون برفع الحواجز وفتح تلك المعابر غير القانونية مرة أخرى ومنها هذا المعبر غير الشرعي رغم وجود مزلقان مجهز للعبور.

وأهابت الهيئة بقائدي المركبات والأهالي باستخدام المعابر الشرعية للعبور وعدم إقامة أي معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية وعدم فتح المعابر غير الشرعية عند إغلاقها من الجهات المختصة حتى لا يتسبب ذلك في إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات.