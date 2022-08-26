وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار السريع

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية للخط الأول من مشروع القطار السريع «العين السخنة – العلمين - مرسى مطروح-الفيوم»، في المسافة من الإسكندرية حتى «فوكه»، رافقه خلالها رئيس وقيادات هيئة الأنفاق، وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري.

متابعة أعمال تنفيذ الجسور الترابية والمحطات

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ المشروع في المسافة من محطة الإسكندرية وحتى محطة فوكه حيث تم متابعة أعمال تنفيذ الجسور الترابية والمحطات وأعمال إنشاء عدد من كباري المسار وكباري تقاطعات القطار الكهربائي السريع مع الطرق الرئيسية، حيث يمر المسار موازيا للخط ويقع في جنوب حرم القطار الحالي وتقع عليه عدد من المحطات المهمة، وهي «محطة برج العرب»، والتي تخدم مدينة برج العرب القديمة والجديدة وبرج العرب الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي.

ثم تفقد الوزير «محطة الحمام»، وهي محطة إقليمية تخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالي، حيث تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي، وأيضا «محطة العلمين»، وهي محطة للقطار السريع، التي تخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى حركة نقل البضائع من وإلى ميناء العلمين.

ومرّ الوزير بمحطات سيدي عبد الرحمن والضبعة وسوان وهذه المحطات تمتد على الطريق الساحلي الدولي حيث تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، لكي تخدم القاطنين والعاملين في هذه المدن والمترددين عليها.

تقاطعات القطار الكهربائي السريع مع الطرق الرئيسية

وتابع الوزير خلال جولته في هذه المسافة أعمال تنفيذ جسر السكة وعدد من كباري تقاطعات القطار الكهربائي السريع مع الطرق الرئيسية مثل الكباري المتقاطعة مع طرق برج العرب والغربانيات وطريق قاعدة محمد نجيب والعميد والجباسات ووادي النطرون العلمين والبترول وسيدي عبدالرحمن ووجه الوزير بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط.

وأكد وزير النقل أن كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع «سيسترا»، الفرنسي.

كما وجه وزير النقل بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع، وذلك للأخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات القومية الجاري والمخطط تنفيذها.

جدير بالذكر شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري إنشائها مكونة من 3 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل الي 2000 كم.