استشاري طرق: الأتوبيس الترددي سعته 180 راكبا.. ولن يتقاطع مع وسائل النقل الأخرى

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل، إن الطريق الدائري يربط جميع مناطق وضواحي القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الأتوبيس الترددي الجديد تكون له حارة مرورية خاصة به، لذا جرى توسيع الطريق الدائري خلال الفترة الماضية لـ7 حارات.

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أنه جرى استقطاع حارة في المنتصف من كل اتجاه لإنشاء الأتوبيس الترددي الجديد، الذي يشبه الترام قديما، ويكون له حارة مخصصة ولن يتقاطع مع وسائل النقل الأخرى.

الأتوبيس الترددي 16 ضعف الميكروباص

واستطرد: «كل أتوبيس ينقل 180 راكب، يعني 16 ضعف الميكروباص، وبكده هنكون شيلنا 16 سيارة ميكروباص كل 3 دقائق وحطينا مكانها أتوبيس، والهدف منه هو تخفيف الازدحام المروري على الطريق الدائري، وذلك عبر استبدال عدد كبير من الوحدات بوحدة واحدة فقط، كما أن الأتوبيس الجديد يقضي على الظواهر العشوائية التي يعتمدها سائقو الميكروباص كالوقوف العشوائي».

57 محطة للأتوبيس الترددي على الدائري

وأوضح أن الأتوبيس الترددي الجديد يشمل 57 محطة أعلى الدائري، وفي هذا معالجة لما حدث في الماضي من قبل المواطنين بإنشاء سلالم خشبية للصعود أعلى الدائري واستخدام وسائل النقل العشوائية المختلفة العاملة على الدائرى: «هذا الكلام هيتمنع تماما، وهيكون على الطريق السطحي بجوار الدائري».

وتابع: «الرئيس السيسي وجه بعمل 10 أمتار طريق سطحي بجوار الدائري من كل جانب لخدمة الحركة المحلية الداخلية المحيطة بالدائري، ودي اللي هيكون عليها الميكروباصات ووسائل النقل الأخرى اللي بتسبب الزحام والارتباك المروري أعلى الدائري».