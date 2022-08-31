وزير النقل: «القابضة للطرق والكباري» إنتاجها تجاوز الـ10 مليارات جنيه

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس الإدارة والمهندس على عياد العضو المنتدب التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، إذ تم مناقشة نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021 من خلال القوائم المالية عن العام المالي 2020-2021.

إنتاج يتجاوز الـ10 مليارات جنيه

وقالت وزارة النقل في بيان صحفي، اليوم، إن الاجتماع تناول استعراض نشاط الشركة حيث تجاوز الإنتاج خلال العام المالي 2021- 2022 10 مليار جنيه مقارنه بنحو 8 مليار جنية خلال العام المالي 2020-2021، كما قامت الشركة القابضة بشراء معدات جديدة للشركات التابعة لها بقيمة 720 مليون جنيه وكذلك شراء مصنع جديد لفلنكات القطار السريع بقيمة 120 مليون جنيه بمعدل إنتاج يصل إلى 420 ألف فلنكه سنويًا.

وأضافت وزارة النقل أنَّه تمّ تدعيم إنتاج الفلنكات العادية ليصل إلى نحو 335 ألف فلنكه سنويًا بالإضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات الهامة في مجال الطرق والكباري ومحاور النيل، وتطوير السكك الحديدية والعمال المدنية للقطار الكهربائي الخفيف LRT وأعمال الموانئ.

وأشاد وزير النقل بالتقدم الذي تشهده الشركة القابضة في حجم الأعمال المنفذة والايرادات المحققة، مطالبًا قيادات الشركة بالاستمرار في هذا التقدم خاصة مع حجم المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في مجال الطرق والكباري ومحاور النيل والبنية التحتية في شتى القطاعات، مؤكّدًا الدعم الكامل من وزارة النقل للشركة القابضة والشركات التابعة لها وكل العاملين بها.

كما أكّد أنَّ السوق المصرية في هذا المجال سوق واعد، وأنَّ التنافسية بين الشركات لها مردود إيجابي في تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أنَّ هذه التنافسية تعتمد على مدى الكفاءة الفنية للمهندسين والعمال والفنيين وجودة المشروعات ومدى الالتزام بإنهاء المشروعات وفقًا للمواعيد المخططة.

الحافز لمن يستحق

وأشار وزير النقل إلى أنَّ الحافز لمن يستحق، مع ضرورة إثابة العاملين المجتهدين، موضحًا أن الأرباح ستكون للشركات التي تحقق مكاسب فقط، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري وإعادة تأهيله وتدريبه، وأنه سيتم إدخال برامج خاصة بالطرق والكباري والنقل البحري وغيرها من مجالات النقل، وعدم الاكتفاء بمجال السكة الحديد في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان.

تدعيم الشركة بأحدث المعدات

وفيما يتعلق بالمعدات، أكد وزير النقل على ضرورة استمرار تدعيم الشركة القابضة وكافة الشركات التابعة لها بأحدث المعدات، التي تساهم في تنفيذ كافة المشروعات بأحدث الأساليب العلمية وبمواصفات الجودة العالية مع ضرورة رفع كفاءة المعدات الحالية، وإجراء عمليات الصيانة الدورية لها، واستخدام قطع الغيار الأصلية، والتوسع في إنشاء مصانع الفلنكات، والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي والأصول للشركة القابضة وشركاتها التابعة لزيادة مواردها المالية، كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية إضافة نشاط الاستثمار والتطوير العقاري والصناعي لنشاط الشركة.