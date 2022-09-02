القصة الكاملة لحادث قطار الشرقية.. مصرع 3 مواطنين وإصابة 11 من أسرة واحدة

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم، حادثا مأساويا راح ضحيته 3 أشخاص فيما أصيب 11 آخرين من أسرة واحدة بعد تصادم ميكروباص أمام مزلقان قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

كانت في طريقها إلى قضاء عطلة الصيف بأحد المصايف في محافظة الإسماعيلية إلا أن الرحلة التي كانوا يخططون لها للتنزه تحولت إلى مأساة، خلّفت حالة من الحزن بين أفراد الأسرة وأهالي الشرقية.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، بورود بلاغٍ إلى مركز شرطة فاقوس بوقوع إصابات ووفيات في حادث تصادم قطار وميكروباص أمام مزلقان أكياد بمركز فاقوس، في أثناء محاولة السائق عبور المزلقان بالتزامن مع قدوم القطار.

ودفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لمساعدة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فور وقوع الحادث.

النيابة تنتقل إلى مكان الحادث

وقررت نيابة فاقوس تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثامين المتوفين وإعداد التقرير بالدفن، كما انتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان واقعة الحادث، وقرروا التحفظ على السائق للتحقيق في الواقعة.

ومن جانبه تاابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور خالد فوزي مدير مديرية الصحة، الحالة الصحية لمصابي حادث اصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير فاقوس الصالحية بميكروباص من أمام قرية كفر أكياد بفاقوس.

وقال إن الميكروباص يقل نحو 14 راكبًا في أثناء عبوره من مزلقان قطار بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات، أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، وأسفر الحادث عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى فاقوس المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم لهم.

محافظ الشرقية يكلف بتوفير العلاج اللازم للمصابين

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالمستشفى، مشددًا على عدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة، إنّ الحادث أسفر عن وصول 3 حالات وفيات للمستشفى، إضافة إلى 11 حالة مصابة، حيث تنوعت الإصابات بين متوسطة وخطيرة، ما استدعى دخول بعضها للعمليات، والآخر لقسم العناية المركزة.

وصرح الدكتور خالد فوزي بأن أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، مع استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، وفريق الانتشار السريع لفريق أطباء العظام بمستشفى أبو حماد المركزي.

وأشار إلى وفاة الطفلة روان علاء عبدالسلام، ابنة الطبيب علاء عبدالسلام طبيب الطوارئ بالمستشفى، ضمن المصابين بالحادث، إضافة إلى إصابة الزوجة واثنين من أولاده، ما استدعى دخولهم الطارئ للعمليات، وتلقي العلاج اللازم.