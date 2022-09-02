أعمال سيد درويش ومحمود الشريف تضيء معهد الموسيقى العربية

تبدأ فرقة الموسيقى العربية للتراث موسمها الفني الجديد 2022 - 2023 بحفل مميز يُقام بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي في الثامنة مساء الأحد 4 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويضم الحفل كوكبة من أعمال اثنين من عمالقة التلحين هما خالد الذكر سيد درويش والموسيقار محمود الشريف منها موشح طف يا درى، أهو ده اللي صار، والله تستاهل يا قلبي، زورونى كل سنة مرة، موشح يا غصين البان، القلل القناوى، يا ناس أنا مت في حبي لـ سيد درويش والقلب ولا العين، يا حمام البر، اسأل عليا، على شط بحر الهوى، لما رمتنا العين، شمس وقمرين، ودع هواك لـ محمود الشريف.. أداء كل من ياسر سليمان، نهى حافظ، أحمد محسن، رضوى سعيد، محمد شوقى، حنان عصام ومازن دراز.

معلومات عن فرقة الموسيقى العربية

الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.

وقدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .