ارتفاع الوفيات في انقلاب أتوبيس على طريق «السخنة - الجلالة» إلى 8 أشخاص

أفاد مصدر طبي في محافظة السويس أن أعداد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق «السخنة - الجلالة» ارتفع إلى 8 حالات، وذلك بعد وفاة 3 مصابين.

انقلاب أتوبيس سياحي بالعين السخنة

وأضاف المصدر، أن حالات الوفيات ارتفعت من 5 إلى 8 حالات بعد وفاة 3 مصابين، خلال محاولة إسعافهم داخل مستشفى السويس العام، بالإضافة لوجود 40 مصابا.

مصرع 3 سيدات في الحادث

وضمت قائمة الوفيات سيدة مجهولة الهوية، 30 عاما، كانت مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ، وتم تحويلها للمشرحة، وسيدة أخرى مجهولة الاسم أيضا، 30 سنة الجيزة، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ، وتم تحويلها للمشرحة، بينما الحالة الثالثة مجهولة الاسم أيضا لسيدة، 20 عاما، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ أيضا.