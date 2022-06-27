عاجل.. ارتفاع ضحايا حادث طريق العين السخنة إلى 9 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق العين السخنة، الذي وقع صباح اليوم، إلى 9 وفيات بعد وفاة مصابين اثنين في سيارة الإسعاف أثناء نقلهما للمستشفى، وبلغ عدد المصابين نحو 4.

وقال مصدر أمني، إن حادث طريق العين السخنة، وقع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى سيارة ميكروباص؛ ما أسفر عن مصرع 9 وإصابة 4 من ركاب السيارة الميكروباص.

الاستعانة برجال الحماية المدنية لاستخراج الجثث

وأضاف المصدر، أنه نظرا لصعوبة استخراج الجثث والمصابين من داخل السيارة الميكروباص بعد الحادث، تم الاستعانة برجال الحماية المدنية بالقاهرة، وعلى الفور انتقلوا بقيادة اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنوا من استخراج جثث المتوفين والمصابين ونقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة.

وصرح مصدر بالحماية المدنية، بأنه تم استخراج الجثث من السيارة الميكروباص والمصابين، مشيرًا إلى أن الجثث خرجت كامله ولم تخرج أشلاء، جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.