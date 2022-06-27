جهات التحقيق تستمع لأقوال المصابين في حادث العين السخنة

أرسلت جهات التحقيق مندوبين عنها لسماع أقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين على طريق العين السخنة، الذي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدًا لتفريغها للتعرف على ظروف وقوع الحادث، واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم، وطلبت التقرير الطبي الخاص بالضحايا والمصابين.

جهات التحقيق تستمع لأسر الضحايا والمصابين

وانتدبت جهات التحقيق عددًا من أسر الضحايا والمصابين لسماع ما لديهم بشأن حدوث الواقعة، وانتدبت عناصر الطب الشرعي بعد أن أمرت بنقل الضحايا لمشرحة زينهم، وإعداد تقرير وافٍ بحالتهم يوضح سبب الوفاة.

لجنة فنية تعاين السيارات المتسببة في الحادث

كما انتدبت لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارات المتسببة في الحادث واكتشاف إن كان هناك أي عطل فني تسبب في وقوع الحادث من عدمه، ورفع رجال المرور آثار الحطام الناتج عن الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، بوقوع حادث سير مروري، بسبب تصادم ميكروباص وسيارة نقل، على طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وهو ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وعدد كبير من سيارات الإسعاف، لنقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتتابع جهات التحقيق في الواقعة.