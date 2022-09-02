موعد المولد النبوي الشريف 2022.. آخر إجازة رسمية هذا العام

ينتظر المسلمون في مختلف أنحاء العالم موعد المولد النبوي الشريف 2022 للاحتفال بذكرى ميلاد سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، من خلال حلقات الإنشاد الديني ومجالس مدح النبي، ويُعد المولد النبوي الشريف إجازة رسمية للموظفين بالقطاعين العام والخاص.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة موعد المولد النبوي الشريف 2022، يزداد البحث عنه عبر محركات البحث المختلفة وجوجل، فهو من أبرز المناسبات الدينية التي تشهد اهتمامًا كبيرًا في العالم الإسلامي، وتنتشر في الأسواق حلويات المولد التي يُعد شراؤها من أبرز مظاهر الاحتفال بمولد النبي.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022

وحدد الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء موعد إجازة المولد النبوي الشريف هذا العام، بأن يكون السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل، على أن تكون هي الإجازة الرسمية الأخيرة هذا العام، إذ يشهد شهر أكتوبر إجازة أخرى يوم الخميس 6 أكتوبر الذي يوافق ذكرى النصر في حرب أكتوبر.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وردت دار الإفتاء على سؤال جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بأن ذلك جائز، خاصة أن الرسول كان يحتفل بيوم مولده، ولم يرد أي نص يمنع الاحتفال أو التهادي في ذكرى المولد النبوي الشريف.

الإجازات الرسمية عام 2022

جدير بالذكر أنه لا توجد إجازة رسمية في شهر سبتمبر، وشملت العطلات الرسمية عام 2022 إجازات: الخميس 6 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الخميس 27 يناير بمناسبة 25 يناير، الاثنين 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء، الاثنين 25 أبريل بمناسبة عيد شم النسيم، عيد الفطر المبارك، ثورة 30 يونيو، عيد الأضحى المبارك، السبت 23 يوليو، السبت 30 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية، إلى جانب إجازات عيد القوات المسلحة والمولد النبوي الشريف.