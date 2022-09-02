تردد قناة ssc لمتابعة السوبر السعودي والبطولات الدولية.. منها «فورملا 1»

كثرت عمليات البحث من قبل الكثير من الأشخاص، عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، حول تردد قناة ssc الرياضية السعودية على نايل سات، التي يمكن من خلالها متابعة الرياضة السعودية بكافة أشكالها ككأس الملك وكأس السوبر، فضلًا عن عرض عددًا كبيرًا من البطولات الآسيوية والدولية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بترددات القنوات، يقدم موقع «الوطن» لعشاق الساحرة المستديرة، تردد قناة ssc الرياضية نايل سات لمتابعة بطولات كرة القدم، التي جاءت كالآتي:

تردد قناة ssc

ووفقًا لما أعلنته مجموعة القنوات السعودية عبر منصات التواصل المختلفة من بينها «تويتر» فإنها تمتلك 6 قنوات، ويمكن متابعة البث على القمر الصناعي نايل سات، بشكل مجاني من خلال ضبط تردد قناة ssc الرياضية نايل سات كالآتي:

تردد قناة ssc الرياضية على نايل سات

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ssc الرياضية عرب سات

- التردد: 12417.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

بطولات يمكن مشاهدتها عبر تردد قناة ssc الرياضية

وفي مقدمة البطولات التي تقدمها مجموعة قنوات ssc الرياضية، ما يلي:

- بطولة فورملا 1.

- كأس الملك السعودي.

- كأس السوبر السعودي.

- دوري المحترفين السعودي.

- دوري أبطال آسيا.

- كأس الاتحاد الآسيوي.

- الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

- تصفيات كأس العام 2022.

- مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

- نقل مباريات المنتخب السعودي في تصفيات آسيا والمؤهلة لكأس العالم 2022، والمقرر إقامتها في قطر.

معلقي قناة ssc الرياضية

ومن بين المعلقين الرياضيين الذين يحظون بشعبية واسعة في الوطن العربي ويلتقيهم الجمهور عبر قناة ssc الرياضية، كل من عيسى الحربين، عبدالله الحربي، مشاري القرني، فهد العتيبي.