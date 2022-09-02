 استمرار قبول الطلاب بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد حتى نهاية سبتمبر

أعلن مكتب القبول بالجامعات الأهلية المصرية «الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة»، عن استمرار فتح باب التقدم للالتحاق ببعض البرامج المُتميزة في العام الدراسي 2022-2023 وذلك حتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021/2022 أو العام السابق 2020/2021 وبذات قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية.

بيان مكتب القبول بالجامعات الأهلية المصرية

وتشمل الشهادات المُعادلة ما يلي: «التعليم الأزهري، شهادات مدارس المُتفوقين ومدارس النيل، الشهادات العربية، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها»، طبقًا للقواعد المُعادلة المعمول بها، كما يُتاح التقدم هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج، طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

ويمكن للطلاب المصريين التقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب المصريين داخل وخارج مصر https://admission.egypt-hub.edu.eg/ وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، يُمكنهم التوجه مُباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية https://admission.study-in-egypt.gov.eg/.

قياس قدرات الطالب ومدى ملاءمة سماته المعرفية والعقلية

وأوضح الدكتور محمد عبدالحميد شعيره مُنسق الجامعات الأهلية الأربع، أن امتحانات التقدم والقبول تُعتبر واحدة وتهدف الاختبارات التي تُعقد بشكل إلكتروني بالكامل دون أي تدخل بشري إلى قياس قدرات الطالب، ومدى ملاءمة سماته المعرفية والعقلية لنوعية دراسته التي يرغب في التقدم لها؛ كما تُمثل الاختبارات فرصة إضافية للطالب، حيث يُسهم بنسبة 30% من مجموعه الاعتباري، في حين تمثل درجته التي حصل عليها في الثانوية العامة أو ما يُعادلها 70% من المجموع الاعتباري الذي يتم ترشيحه بناءًا عليه.

وصرح الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تقع بمحافظة جنوب سيناء، وتضم 3 أفرع بمدن «الطور، رأس سدر، شرم الشيخ»، بأنه لا تزال الفرصة مُتاحة للالتحاق بجامعة الملك سلمان الدولية في بعض البرامج الدراسية المُتبقية، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج «هندسة العمارة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات»، ومجال هندسة الحاسبات يشمل برامج هندسة الحاسب وتضم مسارات «النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني».

وصرح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية بأنه لا تزال الفرصة مُتاحة للالتحاق بجامعة العلمين الدولية في بعض البرامج الدراسية المُتبقية، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج هندسة الميكاترونيات، والهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية، والهندسة الطبية الحيوية بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية، وهندسة وإدارة الإنشاءات، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وهندسة البترول والغاز.

وفي مجال هندسة الحاسبات تقدم برنامج هندسة الحاسب ويشمل مسارات «النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبراني» وهندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وهندسة الذكاء الاصطناعي، ومجال علوم الحاسب وتشمل تخصصات «علوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وعلوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية».

وبرامج العلوم الأساسية المُتقدمة وتشمل التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الطاقة المُستدامة وفى مجال العلوم الصيدلية الصيدلة الإكلينيكية Pharm - D، وفى مجال العلوم الإدارية والأعمال المحاسبة ونُظم المعلومات، التسويق، إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، وبرامج مجال الفنون والتصميم وتشمل تخصصات «التصميم الداخلي، تصميم الجرافيك وبناء الماركة، الإعلان والاتصال بالتعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية»، كما طرحت الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة وهو مجال مُتفرد يشمل تخصصات الصحة العامة العالمية، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، إدارة الرعاية الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية.

لا تزال الفرصة مُتاحة للالتحاق بجامعة الجلالة

وصرح الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة بأنه لا تزال الفرصة مُتاحة للالتحاق بجامعة الجلالة في بعض البرامج الدراسية المُتبقية، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، هندسة التشييد والإنشاءات المُتخصصة، هندسة المواد والتصنيع، هندسة كهربائية «الحصول على شهادة مُزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة»، مجال هندسة الحاسبات يشمل برامج هندسة الحاسب ويشمل مسارات النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني، وهندسة الذكاء الاصطناعي.