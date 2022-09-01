إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.. الطب 87.80% والهندسة 71.22%

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة للجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها 12 جامعة وهي (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية).

قبول 14 ألف طالبا بـ 12 جامعة أهلية

وانتهى مكتب التنسيق إلى قبول 14 ألف طالبا بكل الجامعات الأهلية الجديدة مُوزعين على التخصصات العلمية المختلفة، وذلك وفق الحدود الدنيا الآتية للقبول:

الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%.

طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%.

العلاج الطبيعي: 356 درجة بنسبة 86.83%.

الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%.

العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%.

العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%.

التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%.

الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%.

التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%.

الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%.

الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%.

الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%.

الآداب: 307 درجات بنسبة 74.88%.

الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%.

التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%.