رابط نتيجة الجامعات الأهلية 2022.. تعرف على الخطوات والحدود الدنيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط نتيجة الجامعات الأهلية 2022، في بيان رسمي، موضحة أن الإعلان عن النتيجة رسميًا بعد إجراء التحليل الإحصائي وتوزيع الطلاب على الكليات بحسب الطاقة الاستيعابية، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع الخطوات بدقة للحصول على النتيجة.

وأضافت الوزارة أن رابط نتيجة الجامعات الأهلية 2022، متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم السري، لافتة إلى أن تنسيق كلية الطب بلغ 360 درجة بنسبة 87.80% وكلية طب الأسنان 358 درجة بنسبة 87.32% وكلية العلاج الطبيعي 356 درجة بنسبة 86.83%.

الحدود الدنيا لتنسيق كليات الجامعات الأهلية

ونوهت وزارة التعليم العالي، إلى أن الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة بلغ 353 درجة بنسبة 86.10% وكلية العلوم بلغ 338 درجة بنسبة 82.44% وكلية العلوم الصحية التطبيقية بلغ 338 درجة بنسبة 82.44% وكلية التكنولوجيا الحيوية بلغ 336 درجة بنسبة 81.95% وكلية الألسن 322 درجة بنسبة 78.54% وكلية التمريض بلغ 321 درجة بنسبة 78.29%.

وبلغ الحد الأدنى لتنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 320 درجة بنسبة 78.05% وكلية الفنون التطبيقية 316 درجة بنسبة 77.07% وكلية الإعلام 315 درجة بنسبة 76.83% والآداب 307 درجة بنسبة 74.88% والهندسة 292 درجة بنسبة 71.22% والتجارة 273 درجة بنسبة 66.59%.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على رابط نتيجة الجامعات الأهلية 2022.

- اختيار مصدر الشهادة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الحصول على النتيجة للكلية التي نسق لها الطالب.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أن الجامعات الأهلية الجديدة يصل عددها إلى 12 جامعة تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد ومزودة ببرامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل الفعلية.