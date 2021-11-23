اتفاقية تعاون بين جامعة الملك سالمان والبنك الزراعي لتوفير منح دراسية

وقعت جامعة الملك سلمان الدولية، اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الزراعي المصري، صباح اليوم الثلاثاء، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير منح لطلاب الجامعة في مجال الزراعات الصحراوية، بحضور الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، وسامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، وذلك بمقر الوزارة.

جذب طلاب الجامعة لمجال الزراعات الصحراوية

وتهدف الاتفاقية إلى فتح قناة جديدة لجذب طلاب بالجامعة لمجال الزراعات الصحراوية، وإعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع المشكلات الحالية المتعلقة بالزراعة في المناطق الصحراوية، لدعم هذا المجال الإستراتيجي الهام، وربطه بتوفير فرص عمل للدارسين، وفقًا لرؤية الجامعات الأهلية التي تركز فيها على التوازن بين المعارف والمهارات.

وتنص الاتفاقية على قيام البنك الزراعي المصري بتوفير عدد 30 منحة دراسية كاملة، بحيث يتحمل البنك الزراعي المصري نسبة 50% وتتحمل الجامعة النسبة الأخرى وهي (50%)، ويُتيح فرص لتدريب الطلاب أثناء الدراسة، بالإضافة إلى توفير بعض الخبراء في الموضوعات العامة ذات الصلة، والتي تهم الطلاب.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور محمد شعيرة على أهمية هذه الاتفاقية، خاصًة أنها تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، حيث وضعت الجامعة ضمن أولوياتها توفير منح كاملة بالمشاركة مع المؤسسات المدنية ذات الصلة، للحصول على طلاب متميزين في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي، خاصًة في برنامج الإنتاج النباتي بالمناطق الصحراوية نظرًا لأهمية هذا البرنامج، مطالبًا بمزيد من التعاون في العديد من المجالات الأخرى.

المساهمة في تطوير التعليم الزراعي وريادة الأعمال في القطاعات الزراعية

ومن جانبه، أشاد سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدًا على المسئولية المجتمعية للبنك، عبر المساهمة في تطوير التعليم الزراعي وريادة الأعمال في القطاعات الزراعية، خاصة في المناطق التنموية الجديدة والمحافظات الحدودية، فضلاً عن دوره في مجال تشجيع الشباب واكسابهم مهارات العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى سعيه لإنشاء مراكز لريادة الأعمال في جميع محافظات الجمهورية، لتأهيل الطلاب في هذا المجال.

30 برنامجًا أكاديميًا يغطي 15 مجالا علميا لتلبية متطلبات سوق

وأضاف الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن الجامعة تتميز ببرامجها الأكاديمية الحديثة، حيث تطرح 30 برنامجًا أكاديميًا يغطي 15 مجالا علميا لتلبية متطلبات سوق العمل المصري والدولي، ومن أهمها «مجال الزراعات الصحراوية»، الذي يتم تدريسه بفرع الجامعة فى مدينة رأس سدر، لمواكبة متطلبات البيئة المحيطة، وتحقيق سياسة الدولة في تنشيط هذا المجال الهام.

وقع الاتفاقية عن جامعة الملك سلمان الدولية الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، وعن البنك الزراعي المصري، سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، وشهد مراسم التوقيع الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، والدكتور محمد الشرقاوي، معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور عبد الغني الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية، وخالد بدر رئيس مجموعة العلاقات العامة بالبنك الزراعي المصري.