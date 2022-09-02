أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم.. زيادة 7 جنيهات

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الجمعة، 2 سبتمبر 2022، خلال التعاملات المسائية، ليزيد سعر جرام 21 بمقدار 7 جنيهات عن أمس الأربعاء، بحسب بيان صادر عن الشعبة، وأضافت شعبة الذهب في بيانها، أنَّ سعر الأوقية تحرك من مستويات 1705/ 1717 دولار إلى 1712 دولار، وفقاً للأسعار العالمية المعلنة اليوم.

ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم

وبحسب البيان، فإنَّ صعود أسعار جرامات الذهب مساء اليوم شمل جميع الأعيرة المختلفة، لتتباين الزيادات بين 4.6 إلى 8 جنيهات، وذلك وفقاً للمعلن من شركات ومحلات الصاغة في مصر.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمحافظات مصر ارتفاعاً خلال التعاملات المسائية، ليصل إلى 1,110 جنيهاً، وذلك بدون احتساب المصنعية أو الدمغة.

سعر الذهب عيار 18

فيما يُباع جرام الذهب عيار 18 بسعر 951.4 جنيهاً بالسوق المحلي، بزيادة 6 جنيهات عن الأمس.

سعر الذهب عيار 24

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 أو الذهب البندقي؛ الأعلى سعر في مصر والأكثر انتشاراً في الخليج، إلى 1,268.5 جنيهاً بزيادة 8 جنيهات عن الأمس.

سعر جرام الذهب عيار 14

ويباع جرام الذهب عيار 14، الأقل انتشاراً في مصر، بسعر 742 جنيهاً، وذلك بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، ليرتفع 4.6 جنيهات عن الأمس.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 8,880 جنيه بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة، بزيادة 56 جنيهاً عن الأمس.

الشعبة توضح أسباب ارتفاع الذهب في مصر

أرجعت شعبة الذهب في بيانها ارتفاع الأسعار في مصر إلى زيادة الطلب، ناصحين بالشراء في الوقت الحالي فلا تزال مستويات الأسعار حتى الآن الأنسب للشراء.

لا يزال المصريون يفضلون شراء جرامات الذهب الأعلى من عيار 18 لكثافة نسبة المعدن النفيس بها، فيما تشير توقعات خبراء الذهب إلى حفاظ سعر الأوقية عالمياً على مستوى 1700 إلى 1770 دولار حتى نهاية 2022.

وأرجع الخبراء توقعاتهم إلى أنَّ مخاوف المستثمرين من الركود تدفعهم لشراء الذهب، مقابل رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار ما يفتح شهيتهم للعملة الخضراء، لتتوزع المدخرات بين الملاذ الآمن والعملة الأكثر استقراراً.