عضو «الحوار الوطني»: اختيار 30 عضوا كمقررين من خارج المجلس

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس يعقد اجتماعه الخامس، الاثنين المقبل، الموافق 5 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وأشار إلى أنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، كما من المقرر أيضًا إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.

30 عضوا كمقررين من خارج المجلس

وأضاف عبد القوي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه من المقرر اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية الثمانية عشر، البالغ عددهم 30 مقررا ومقررا مساعدا، الاثنين المقبل خلال الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني، موضحا أن المقررين والمقررين المساعدين من خارج أعضاء المجلس.

لا توجد اجتماعات سرية

يشار إلى أن المنسق العام للحوار الوطني أعلن في بيان له اليوم، أن كل اجتماعات مجلس أمناء الحوار يتم الإعلان عنها قبل انعقادها، مؤكدا على فتح المجال كاملا أمام وسائل الصحافة والإعلام كافة، لمتابعة كل تفاصيل الاجتماعات، مباشرة في مقر انعقادها أثناء الانعقاد وبعده، مشددا على أنه لا يوجد في لائحة مجلس الأمناء ومدونة سلوكه وممارساته مفهوم «الاجتماع السري».