أول تعليق من لطيفة بعد وفاة شقيقها: وتستمر الحياة

نشرت الفنانة لطيفة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أغنية «يا عالم بحالي»، في أول تعليق لها بعد وفاة شقيقها.

وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة: «وتستمر الحياة.. ربنا يرحم كل موتانا.. الحمد لله على كل شيء».

وحرص عدد من متابعيها ونجوم الفن على مواساتها، متمنين للفقيد الرحمة وله الصبر.

وفاة شقيق لطيفة

وأعلنت لطيفة، الثلاثاء، عبر حسابها بموقع «فيس بوك» خبر وفاة شقيقها قائلة: «أخويا الكبير حسن، الغالي الطيب الحنين السند، كنا منتظرينك ولكن القدر كان أسرع الله يرحمك يا حبيب أختك، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب يصبرنا على فراقك».

وتلقت لطيفة بعدها بأيام عزاء شقيقها، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي «فيسبوك» مجموعة من الصور أثناء استقبال عزاء شقيقها، وعلقت عليها قائلة، «شكرًا لكل من قدم لي التعزية سواء بالحضور أو بالرسائل والمكالمات سعيكم مشكور ولا أراكم الله مكروها في عزيز، ربنا يرحمك يا رب أخويا الغالي ويصبرنا على فراقك».