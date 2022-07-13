كندة علوش تشيد بأغنية غلبان لأصالة: عملت لي إدمان

أشادت الفنانة السورية كندة علوش، بأغنية أصالة الجديدة «غلبان»، والتي طرحتها منذ أيام بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وحققت ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة عبر موقع المشاهدات «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وعبرت عن سعادتها بالأغنية التي وصفتها بـ «الإدمان».

كندة علوش عن أغنية غلبان: من أحلى الأغاني

وكتبت كندة علوش، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلة: «صباحكن بحلاوة صوتا، غلبان من أحلى الأغاني، عملت لي إدمان بالإضافة لصوت صولا الرائع لحن وكلام وإيقاع ولا أجمل».

صباحكن بحلاوة صوتا.. #غلبان من أحلا الأغاني عاملتلي ادمان بالإضافة لصوت صولا الرائع لحن وكلام وايقاع ولاأجمل.. #أصالة @AssalaOfficial https://t.co/2IHsCOGenc — Kinda Alloush (@KindaAlloush) July 13, 2022

يذكر أن أغنية غلبان من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد طارق يحيى، أوكورديون وائل النجار، مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع شركة روتانا.

طرح أغنية غلبان على يوتيوب في أيام عيد الأضحى

وقبل طرح أغنية غلبان مع أيام عيد الأضحى، شوقت الفنانة السورية أصالة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ «إنستجرام» قائلة: «قبل العيد بنتحضّر وشو عنّا جديد بنلبس وأنا عندي هديّة جديده قلت نحضّرها ونشوف شو رح نعمل فيها بالعيد».

وتابعت: «أنا بدّي أسمعها مع أصحابي بصوت عالي ومتل الأطفال رح أرقص مشان الوعد الّلي أنا تأخّرت عليه شلت هالحلوة من بين أخواتها لتكون بين إيديكم بتمنّى تكون إلكم معها أحلى الذكريات، ومن بكّير كلّ سنة وأنتوا سالمين حبايبي وأهلي وأصحابي الّلي بعرفهم والّلي بسّ بيعرفوني».