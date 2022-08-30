كندة علوش ترزق بمولودها الثاني.. وصل في أول الشهر السابع

أعلنت الفنانة كندة علوش، وضعها مولودها الثاني التي أطلقت عليه اسم كريم، مشيرة إلى ولادتها جاءت في بداية الشهر السابع.

ونشرت الفنانة كندة علوش صورة لها مع مولودها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله رب العالمين رزقنا بـ كريم عمرو يوسف، كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريبا، في أول الشهر السابع، وقعد في الحضانة وقت طويل، لأن حجمه كان صغير، وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير.. كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا».

كندة علوش ترزق بمولودها الثاني

وتابعت كندة علوش قائلة: «بس الحمدلله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترة ووضعه الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام، الي مروا بتجربة مشابهة أكيد بيعرفوا الإحساس.. الحمدلله ألف مرة، الله يحفظ كريم ويخليه، والله يخليلكم ولادكم، ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها شكرا للأطباء الي كانو أكتر من أهل، وساعدونا نعدي الفترة الي فاتت بأمان وصحة، شكرا للصديق الأخ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، شكراً لطبيبة الأطفال الرائعة الدكتورة أميرة إدريس، لرعايتها واهتمامها الشديدين، وشكر خاص لصديق العائلة الدكتور محمد عمر».