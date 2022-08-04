كل ما تود معرفته عن برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات بجامعة الملك سلمان

كشفت جامعة الملك سلمان، عن التفاصيل كافة الخاصة ببرنامج إدارة الفنادق والمنتجعات، موضحة أن المصروفات الدراسية للبرنامج 40 ألف جنيه، وعدد المقررات 55، ومدة الدراسة 8 فصول دراسية، وعدد الساعات المعتمدة 132.

سمات خريجي البرنامج

وأضافت الجامعة، عبر موقعها الرسمي، أن البرنامج يعمل على تأهيل الطلاب للعمل في الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، من خلال تزويدهم بمجموعة المعارف والمهارات والقدرات التي يتطلبها سوق صناعة الفنادق والسياحة، ويحتوي على مجموعة من المقررات العامة المتعلقة بالسياحة والتاريخ والمحاسبة والاقتصاد.

وأوضحت الجامعة، أن سمات الخريجين من البرنامج هي تطبيق المهارات الفنية اللازمة للتشغيل اليومي الناجح لأعمال الإقامة والمنتجعات، وتحليل السجلات والبيانات المالية وأنظمة التشغيل اللازمة لإدارة أنظمة السكن وتحليل وتطبيق أهداف التسويق واستراتيجيات المبيعات على العمليات اللازمة لإدارة السياحة والإقامة.

فرص عمل البرنامج

ونوهت إلى أن فرص العمل هي العمل كمديرين للفنادق أو المنتجعات أو المديرين المساعدين والعمل كمدراء للأطعمة والمشروبات أو مساعدين وكمنسقين للمؤتمرات والمناسبات الخاصة، لافته إلى أن مميزات البرنامج هي كونه واحد من التخصصات التي تمنحها كلية السياحة والضيافة بجامعة الملك سلمان الدولية وموقعها شرم الشيخ.

وتشتهر المدينة في جميع أنحاء العالم بمرافقها الاستثنائية من الفنادق والمنتجعات والمطاعم والعروض الترفيهية على مدار العام، ويوجد بها أكثر من 180 منتجعًا مصنفًا، وأكثر من 60.000 غرفة فندقية.

وتتميز كلية السياحة والضيافة بتوفر فندق تعليمي يحتوي على 30 غرفة فندقية، ومكتب استقبال وغرفة اجتماعات متعددة الأغراض، وتمتلك شراكة دولية مع إحدى الجامعات المتخصصة في السياحة والفنادق بأوروبا، مما يسمح للطلاب بالحصول على شهادة مزدوجة.

وشددت الجامعة على أنه إذا حصل الطالب على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، يمكنه التقدم للحصول على درجة الماجستير في أي مكان داخل مصر أو خارجها.