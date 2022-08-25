جامعة الجلالة: لدينا 3 آلاف طالب وبرامج تعليمية لمواكبة لسوق العمل

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن جامعة الجلالة هي جامعة حكومية أهلية بدأت أولى سنواتها الدراسية عام 2020، وخلال العام الدراسي الجديد بات لدى الجامعة ما يقارب الـ3 آلاف طالب، «الجامعة فيها برامج مناسبة ومهمة لسوق العمل».

الشناوي: لدينا الكثير من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجامعة بات بها الكثير من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بالمجال الهندسي، وعلوم الحاسب والطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والفنون والإعلام.

الشناوي: الجامعة أقامت شراكة مع إحدى أعرق الجامعات الأمريكية

واستطرد رئيس الجامعة الأهلية: «عندنا الكثير من البرامج في مختلف المجالات والتي يحتاجها ويتطلبها سوق العمل، والجامعة عملت شراكة مع إحدى أكبر الجامعات على مستوى العالم وهي جامعة أريزونا ستيت، وبنعطي شهادات مشتركة ما بين جامعة الجلالة وجامعة أريزونا، بحيث أن ولادنا اللي بيفكروا يسافروا علشان يكملوا تعليم بره احنا وفرناه داخليا».

وأوضح أن التعليم الذي يتلقاه الطلبة المصريين في الدول الخارجية بات موجودًا حاليا في جامعة الجلالة الأهلية، كما يحصل الدارس على نفس الشهادة التي كان سيحصل عليها حال سفره، وبسعر تنافسي بعدما قامت الدولة بتخفيض أسعار الالتحاق بتلك الجامعات، «وصلنا لسعر 20% لو كانوا أبنائنا سافروا برة».

وتابع: «مجلس الأمناء للجامعة يعطي منح للطلبة المتفوقين رياضيًا والمحافظين على تفوقهم، وتتراوح المنح فيما بينهم، كما أنه ومع وضع مصروفات الجامعة فتم مراعاة البعد الاجتماعي للطلبة، حتى باتت مصاريف الجامعة مقارنة بأي أسعار فستكون قليلة، ويستطيع المواطن دفعها».