رئيس جامعة الجلالة الأهلية: لدينا 14 مجالا تعليميا و37 برنامجا مختلفا

قال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الدولة المصرية بدأت في التخطيط لـ30 سنة مقبلة في مجال التعليم العالي، وبات لديها القدرة على استيعاب عدد الطلاب الذي تحتاجه، مشيرا إلى أن جامعة الجلالة الأهلية، جرى إقامتها على 175 فدانا، بـ14 مجالا تعليميا في 37 برنامجا مختلفا.

الجامعة تدرس لطلابها في كل القطاعات

أضاف «الشناوي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن البرامج التي وضعتها الجامعة، موجودة في جميع القطاعات، كالقطاع الطبي وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، والقطاع الهندسي بكل تفرعاته، وكذا قطاع العلوم والفنون والإعلام.

ربط التدريس والطلاب بسوق العمل

أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن طريقة تدريس البرامج التعليمية في جامعة الجلالة، سعت إلى ربط الطلاب بسوق العمل، فمنذ اليوم الأول، يذهب الطلبة في سوق العمل كل في مجاله، وإنتاج دراسات علمية في تشعباتهم المختلفة، بخلاف الاستعانة بالمتخصصين الميدانيين.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه جميع الجامعات الأهلية لضرورة إقامة شراكات أجنبية مع جامعات كبرى حول العالم، وفي هذا الإطار، نجحت الجامعة في توقيع عقود شراكة، «بنحدد احتياجاتنا ونشوف الجامعات المناسبة لينا، ولما اخترنا، اخترنا جامعة أريزونا ستيت في الولايات المتحدة، وهي رقم 1 على مستوى العالم في مجال الابتكار».