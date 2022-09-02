حسن شاكوش يحتفل بتحقيق كليب حنيلي 5 ملايين مشاهدة

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق كليب «حنيلي» والذي طرحه منذ أيام 5 ملايين مشاهدة عبر قناته على موقع «يوتيوب».

شاكوش يشكر جمهوره

ووجَّه حسن شاكوش الشكر لجمهوره قائلا: «الحمد لله أغنية حنيلي 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب شكرا لكل حبايبي».

أغنية حنيلي

أغنية «حنيلي»، غناء وألحان حسن شاكوش، وكلمات إسلام المصري، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، وهي من إنتاج شركة مزيكا، للمنتج محمد جابر.

وكان من المفترض طرح الكليب منذ فترة ولكن تم تأجيله لمدة أسبوع حدادًا على ضحايا حادث كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة.

وتقول كلمات الأغنية: «حنيلي بصيلي.. الحلوة الفلتة جنة الحتة.. الليلة حبيت بالعشق حسيت.. أما اللي هجرني كان ماضي ونسيت.. حطالي مسكرة ضحكتها مسكرة».