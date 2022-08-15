حسن شاكوش يؤجل طرح أغنية «حنيلي» حدادا على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تأجيل طرح أغنيته الجديدة حنيلي، وذلك حدادا على ضحايا حريق حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة.

تفاصيل أغنية حنيلي

أغنية حنيلي كان من المقرر طرحها الأربعاء المقبل، وهي من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج شركة مزيكا.

وكتب شاكوش عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «أنعى ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين، وخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء ولجميع الشعب المصري، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، وأعلن تأجيل طرح أغنيتي الجديدة حنيلي إلى الأسبوع المقبل؛ تنفيذا للحداد العام الذي أعلنته الدولة المصرية حزنا على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين».

حسن شاكوش: خالص التعازي لأسر الضحايا

وكان حسن شاكوش قد أحيا الأسبوع الماضي حفلا غنائيا رفع خلاله شعار كامل العدد في العلمين الجديدة، وقدّم خلاله عددًا من أغانيه، وتفاعل الجمهور معها بالرقص والغناء.

يذكر أن الفنان حسن شاكوش عاد له تصريح نقابة المهن الموسيقية لإحياء الحفلات من جديد بعد أزمة كبرى حدثت داخل النقابة بين شعبة الإيقاعيين ومجلس إدارة النقابة، وعلى أثر تلك الأزمة استقال الفنان هاني شاكر من النقابة.