حسن شاكوش يطرح أغنية «حنيلي» على «يوتيوب» بعد تأجيلها (فيديو)

طرح مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أغنية جديدة، تحمل اسم «حنيلي»، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بجانب عددٍ من المنصات الرقمية، اليوم الاثنين، ليعود بها إلى الجمهور بعد غياب.

تعرف على صُناع أغنية «حنيلي» لـ حسن شاكوش

أغنية «حنيلي»، غناء وألحان حسن شاكوش، وكلمات إسلام المصري، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، وهي من إنتاج شركة مزيكا، للمنتج محمد جابر، فيما يجدد تعاونه مع المخرج هادي الباجوري، بعد أغنية «حبيبتي» والتي ظهرت فيها ياسمين رئيس.

وتقول كلمات أغنية «حنيلي»، «حنيلي بصيلي.. يا شفافيك الطازة أنتي ع الفرازة.. الحلوة الفلتة جنة الحتة.. وقوامها مشدود يخبل العود العود.. الليلة حبيت بالعشق حسيت.. أما اللي هجرني كان ماضي ونسيت.. حطالي مسكرة ضحكتها مسكرة.. البت العسل وخدود مدورة.. الخطة الآتي أمك دي حماتي».

حسن شاكوش يؤجل طرح أغنية «حنيلي»

يذكر أن حسن شاكوش، قرر تأجيل طرح أغنية «حنيلي»، لمدة أسبوع كامل، حدادًا على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حيث كان مقرر طرحها الأسبوع الماضي.