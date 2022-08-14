تأجيل أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش بتهمة الإساءة لريهام سعيد إلى 2 أكتوبر

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، في الدعوى التي يواجه فيها تهمة الإساءة لـ ريهام سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى 2 أكتوبر للإعلام بالدعوى المدنية.

حسن شاكوش يهاجم ريهام سعيد

وجاء في أوراق الدعوى التي تقدم بها دفاع الإعلامية ريهام سعيد أنّ حسن شاكوش بثّ فيديو مباشرًا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وظهر فيه وهو يهاجم الأولى بعبارات تحمل معنى يخدش شرف المدعية وينتهك خصوصيتها.