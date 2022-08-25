حسن شاكوش يحتفل بتحقيق كليب «حنيلي» أول مليون مشاهدة

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق كليبه الجديد «حنيلي» أول مليون مشاهده على موقع يوتيوب.

ونشر شاكوش بوستر الكليب وعلق علية قائلا: «كليب حنيلي حقق أول مليون مشاهدة، شكرًا لجمهوري الغالي، وشكرًا لكل شخص شارك في العمل».

أغنية «حنيلي»، غناء وألحان حسن شاكوش، وكلمات إسلام المصري، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، وهي من إنتاج شركة مزيكا، للمنتج محمد جابر.

تأجيل طرح أغنية حنيلي

وقرر حسن شاكوش، تأجيل كليبه الجديد حنيلي لمدة أسبوع كامل، وذلك حدادًا على ضحايا حادث كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، حيث كان مقرر طرحها منتصف الشهر الحالي.

وتقول كلمات الأغنية: «حنيلي بصيلي.. الحلوة الفلتة جنة الحتة.. الليلة حبيت بالعشق حسيت.. أما اللي هجرني كان ماضي ونسيت.. حطالي مسكرة ضحكتها مسكرة».