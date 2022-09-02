اكتب الـCV صح.. تفاصيل كورس وزارة الشباب والرياضة للتأهيل لسوق العمل

انطلقت اليوم أول أيام التدريب الخاص بالتأهيل لسوق العمل وكيفية العثور على وظيفة وتحضير الـCV أو لتطوير الموظفين في مجالاتهم، وذلك تحت إشراف ورعاية وزارة الشباب والرياضة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل التدريب الخاص للتأهيل لسوق العمل وتطوير مهارات الموظف، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية، حيث خاطبت الوزارة الشباب والعديد من الأشخاص بالتقديم والاشتراك حيث يستمر الكورس حتى يوم 5 سبتمبر.

تفاصيل تدريب وزارة الشباب والرياضة

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أن الكورس يشمل في المحاضرة الأولى كتابة الـCV و«إزاي تكون مميز فيه وتساعد مسؤولين التوظيف على اختيارك»، وكمان هتتعرف على المهارات اللي هتساعدك على اجتياز المقابلة بمهارة ونجاح.

التدريب هيبدأ من 2 سبتمبر حتى 5 سبتمبر وهيقدّم أونلاين خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز أو Microsoft Teams مجانًا، للاشتراك في الكورس عليك تسجيل بياناتك من خلال الضغط على هذا الرابط.

أو اعمل سكان للـ QR Code اللي موجود في التصميم.

يمكن حضور الكورس والتدريب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز أو Microsoft Teams في هذه المواعيد:

مواعيد صباحية من الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 4 ظهرًا.

رابط الحضور للراغبين في الحضور في الفترة الصباحية هو من خلال الضغط هنا.

مواعيد مسائية من الساعة 7 إلى الساعة 10 مساءً رابط الحضور من خلال هذا الرابط.

ما سيتم دراسته في التدريب

1- كتابة الـCV وإزاي تكون مميز وتسهّل عملية اختيارك للوظيفة.

2- إزاي تعمل Linkedin وأهم النقاط اللي محتاج تاخد بالك منها.

3- SWOT analysis

4- التفكير الاستراتيجي

وقالت الوزارة إن المشترك إذا التزم في حضور الأربع محاضرات سيحصل على شهادة حضور مقدّمة من وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت.