حازم إمام: كيروش أقوى cv جه مصر.. والدرندلي: الحضري بيعيط منه

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اختلاف جمهور الكرة في مصر على المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش، قائلا: «مفيش حاجة ناس بتتفق عليها».

الناس تضرب المثل بالغرب ولكن ..

وقال إمام وذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض على قناة ON، إن معظم جمهور الكرة في مصر يدرك أهمية ما يقوم به كيروش منذ توليه المدرب الوطني، مشددًا على ضرورة منحه الفرصة على غرار ما يحدث في أوروبا: «دايما الناس بتضرب المثل بالغرب، ونفس اللي بيتكلم عن أوروبا والتنظيم وضرورة إننا ندي للناس وقت بيقولوا مشي كيروش، مدرب المنتخبات لازم ياخد سنتين و3 سنوات و4 سنوات مش شهرين عشان نشوف شغله عامل ازاي، كيروش أقوى cv جه مصر».

طبيعة العلاقة بين اتحاد الكرة وكيروش

وحول ما إذا كان من صلاحيات المجلس التطرق إلى الأمور الفنية مع كيروش، أوضح: «الاستفسار عن أي شيء من المدير الفني أمر طبيعي، وعندما كنت في اتحاد الكرة من قبل كنا نتحدث مع هيكتور كوبر بشأن طرق اللعب، لكني في نفس الوقت لن ألزمه بأي شيء».

وأردف: «طول ما في مسافة احترام بنتكلم، وفي الأول وفي الآخر مش هجبره على حاجة لأنه صاحب القرار وأنا هحاسبه بعدها، والمدرب لو سمع الكلام يبقى معندهوش شخصية»، لافتًا إلى أن عقده مع المنتخب الوطني ممتد حتى نهاية كأس العالم.

بدوره أشاد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد بكيروش، قائلا: «الراجل ده بيشتغل 18 ساعة في اليوم مش هزار، والحضري كان بيعيط منه الساعة 3 الصبح عشان يجيب فنجان قهوة بس، ومشفتش حد كده، وساعات العمل بتاعته زيادة جدا».