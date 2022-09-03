سعر كرتونة البيض اليوم السبت 3-9-2022 في مصر

البيض عنصر غذائي مهم على وجبات الإفطار والعشاء أيضًا، خاصة بالنسبة لمن يتبعون نظام غذائي صحي، كما تحتاجه ربات المنازل في تحضير العديد من الوجبات والحلويات أيضًا، لذا يبحث العديد من الأشخاص، عن سعر طبق وكرتونة البيض.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر الحالي في الأسواق، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وفقًا لما قاله رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد.

سعر كرتونة البيض

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر طبق وكرتونة البيض في المزرعة يصل إلى 61 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بقيمة 64 و66 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع إلى 65 جنيها، بينما يصل للمستهلك بقيمة 70 جنيهًا.

وتراوح طبق البيض الأحمر في المزرعة بين 62 و66 جنيهًا.

تراوح سعر البيضة الواحدة الأحمر والأبيض بين 2.15 و2.50 جنيه.

أسعار الدواجن في الأسواق

وتراوح سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية والأسواق بين 69 و75 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الفراخ البلدي بين 50 و58 جنيهًا.

يبلغ سعر الفرخة الواحدة 100 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 37 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 88 و90 جنيهًا.

سجل سعر الفراخ الساسو نحو 39 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الأوراك إلى نحو 65 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البط بين 50 و60 جنيهًا.

تراوح سعر البطة الـ2 كيلو بين 120 و150 جنيهًا.

وطالب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، بوجود بورصة رئيسية مهمتها تحديد تكلفة الإنتاج اليومية من خلال خبراء أو لجنة فنية، وتقييم سعر كيلو الفراخ البيضاء بالنسبة للمستهلكين والتجار، وذلك من أجل تجنب استغلال التجار للمستهلك ولعدم خسارته أيضًا.