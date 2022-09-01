سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 1-9-2022 في مصر

يجنى الأشخاص فوائد عديدة من تناول البيض؛ إذ أنه مصدر للبروتين الحيواني الهام لصحة الجسم، كما أنه يقوي المناعة والأظافر، وينصح الأطباء بتناوله لتقوية الشعر وصحته، ويعد مصدرا للفيتامينات أيضا، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر كرتونة البيض، بشكل مستمر.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر الحالي في الأسواق، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها.

وحيث الأسعار كالتالي، وفقا لما قاله رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»:

سعر كرتونة البيض

واختلف سعر كرتونة البيض في الأسواق؛ إذ تراوح طبق البيض الأحمر والأبيض بين 62 و66 جنيها.

كما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 70 و75 جنيها بالمحلات المختلفة، وسجل سعر كرتونة البيض في المزارع 65 جنيها.

سعر البيضة في الأسواق

تراوح سعر البيضة الواحدة الأحمر والأبيض بين 2.15 و2.50 جنيه.

أسعار الدواجن في الأسواق

وتراوح سعر الكيلو من الفراخ البلدي بين 50 و58 جنيها.

ويبلغ سعر الفرخة الواحدة 100 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 37 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 88 و90 جنيها.

كما سجل سعر الفراخ الساسو نحو 39 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الأوراك إلى نحو 65 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البط بين 50 و60 جنيهًا.

وتراوح سعر البطة الـ2 كيلو بين 120 و150 جنيها.