كيفية استخراج بدل فاقد رخصة قيادة إلكترونيا في خطوات بسيطة

بخطوات بسيطة يمكن استخراج بدل فاقد رخصة قيادة إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة الداخلية، واتباع عدد من الخطوات حتى يمكن استخراج بدل فاقد رخصة قيادة، حيث تأتي تلك الخدمة ضمن الخدمات المميكنة التي تقدمها وزارة الداخلية توفيرًا للوقت والمجهود على المواطنين.

وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» تلك الخطوات المبسطة لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة عن طريق موقع وزارة الداخلية.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة قيادة

وأولى تلك الخطوات تكون عن طريق الدخول عبر موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/home/directoryservices.

سجل دخول وإن لم يكن لك حساب يمكن إنشاء حساب على الموقع.

في الخطوة التالية اضغط على أيقونة دليل الخدمات.

وفي خانة المرور تقوم بالضغط على أيقونة «بدل فاقد رخصة قيادة».

بعد الموافقة على الشروط ادخل بيانات الرخصة الخاصة بك.

شهادة المخالفات

قبل إتمام الطلب ادفع رسوم «شهادة المخالفات» عن طريق الموقع التالى: https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.

قدم المستندات المطلوبة وهي بطاقة الرقم القومى تكون سارية وشهادة مخالفات.

سدد رسوم الخدمة.

بعد ذلك استلم بدل فاقد رخصة قيادة بعد القيام بكل الخطوات عبر موقع وزارة الداخلية.