كيف تجتاز اختبار الإشارات المرورية لاستخراج رخصة قيادة السيارة؟

تعتبر اختبارات الإشارات المرورية الواجب اجتيازها عند استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة، محل اهتمام جميع الراغبين في استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي لأول مرة من وحدات المرور التابع لها محل الإقامة، وأن اختبار الإشارات المرورية لا يقل أهمية عن اختبار القيادة ويستوجب اجتيازهما حتى تحصل رسميًا على رخصة القيادة لسيارة ملاكي.

اختبار الإشارات المرورية

ما هي العلامات التحذيرية والإرشادية والإلزامية عند اختبار الإشارات المرورية؟

1-علامات منع السير تكون على شكل دائرة ذات إطار أحمر وبداخلها العلامة التي تشير بمنع السير.

2- علامات منع السير تبين للسائق أنه يجب ترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي أمامه.

3- تحديد المسافة بينك وبين السيارات بحسب طبيعة الطريق، ومن الضروري الالتزام بها لسلامتك وسلامة الآخرين.

4 -العلامات التحذيرية تتكون في شكل مثلث ذي إطار أحمر وبداخله الغرض الذي يتم التحذير من القيام به أو التحذير من شيء معين على الطريق.

5- علامات تنبيه مرسومة بأسماء الأشياء فقد يكون هذا الطريق مغطى بنوعية من الرمال أو الحصى الذي يسبب انزلاق السيارات، أو مغطى بسوائل تقلل من سيطرتك على المركبة، لذا يجب تهدئة السرعة وتوخي الحذر.

6- العلامات الإلزامية تكون دائمًا على شكل مربعات إما باللون الأزرق أو اللونين الأبيض والأسود.

7- الاستراحات وأماكن الطوارئ والصيانة على الطرق السريعة وطرق السفر تكون أيضًا على شكل مربعات.

8 - هذه العلامات تختص بتنبيه قائد السيارة بأماكن الاستراحات ومحطات الوقود ونقاط الإسعاف والصيانة على الطرق السريعة أو لإلزامه بحارة معينة أو سرعة معينة.

9- يمكن للراغب في الحصول على رخصة القيادة الخاصة الاطلاع على هذه العلامات ومعرفتها عن طريق دخول مدرسة المرور بوحدات المرور.

10- يمكن أيضًا الاطلاع على علامات المرور الإرشادية والتحذيرية من على موقع الإدارة العامة للمرور.