إلهام شاهين: علي عبدالخالق اهتم بي فنيا وله فضل عليا في مشواري

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها الشديد لوفاة المخرج علي عبدالخالق، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لـ«الوطن»: «علي عبدالخالق لديه فضل كبير في وجود اسم إلهام شاهين على الساحة الفنية.. فقد عمات معه في فيلم العار، وأنا في سنة أولى معهد، وكان دائما يقدمني في أعمال جديدة ومختلفة».

إلهام شاهين: علي عبدالخالق كان متبنيني منذ بدايتي

وأضافت: «بعدها قدمت «إهم يسرقون عمري، وبعدها فيلم الجنتل، وكنت أول مرة أقدم دور راقصة ثم قدمت فيلم عليه العوض، وقدمت دور جديد، ندابة في الجنازات، فالراحل علي عبدالخالق كان متبنيني منذ بدايتي وله فضل كبير علي».

وأضافت إلهام شاهين: «علي عبدالخالق أستاذي وكان أكتر شخص اهتم بي فنيًا في بداياتي، وفي الفترة الأخيرة كنت على تواصل دائم معه وحتى دخوله المستشفى ومنع عنه الزيارة بسبب المناعة، وكان آخر اتصال بينا منذ أسبوعين وبعدها تعب إلى أن أعلن خبر وفاته منذ قليل ربنا يرحمه».

وفاة علي عبدالخالق

وتوفي على عبد الخالق اليوم بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وأعلن ابن شقيقه أحمد عبدالخالق عبر «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة عمي الحبيب الغالي علي عبدالخالق توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان، ماتت القدوة ومات الخلق».

وأضاف: «اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره».