جمعية الكتاب والنقاد تنعى علي عبدالخالق: حقق نقلة حضارية في السينما

نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط المخرج علي عبد الخالق الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

على عبدالخالق حقق نقلة حضارية في السينما

وقال بيان للجمعية إن المخرج الكبير واحد من رموز السينما المصرية والعربية وواحد من رواد جماعة السينما الجديدة التي حققت نقلة حضارية في السينما المصرية عند تصديها عام 1968 لسينما الهزل التي كانت سائدة بعد نكسة يونيو 1967 .

وقدم علي عبد الخالق أول أفلامه «أغنية على الممر» الذي كان السبب في رفع الروح المعنوية للجنود علي جبهات القتال في مصر وسورية بعد النكسة هزيمة وكان دافعا للصمود وما حققته القوات المسلحة خلال نصر أكتوبر المجيد .

«أنشودة الوداع» أشهر فيلم تسجيلي

ودرس في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عقب تخرجه من المعهد عام 1966 عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلي «أنشودة الوداع» الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة ومنها الجائزة الثانية من مهرجان «ليبزج» السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه «السويس مدينتي» على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970.

وقدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (علي سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من (مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي.

شكل خلال المخرج الكبير فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990.

بداية من التسعينات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها عبد الخالق ليتجه مع بداية الألفينيات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009.