علي عبدالخالق.. مخرج روائع بطولات الجنود المصريين ضد إسرائيل

يعد المخرج الكبير الراحل علي عبدالخالق أحد رموز السينما المصرية والعربية وأبرز من قدم أحداث وبطولات الجنود المصريين ضد إسرائيل في أفلام مختلف خلال مسيرته الفنية.

قدم فيلم إعدام ميت عام 1985

كانت أولى أعمال على عبدالخالق التي جسد فيها بطولات الجنود هو فيلم «أغنية على الممر» الذي عرض عام 1972، ومن تأليف علي سالم ومن بطولة محمود مرسي وصلاح قابيل وصلاح السعدني ومحمود ياسين ومديحة كامل وكانت تدور قصته عن التركيبة النفسية والسلوكية للجنود خلال حربهم مع الأعداء وكيفية تعاملهم مع فكرة الموت لأجل الوطن.

ثاني الأفلام كان فيلم إعدام ميت الذي عُرض عام 1985 من قصة إبراهيم مسعود وبطولة يحيى الفخراني وفريد شوقي ومحمود عبدالعزيز وبوسي وليلى علوي وإبراهيم الشامي، وكانت تدور قصته حول زرع ضابط مخابرات في إسرائيل لكي يحل محل الجاسوس علي منصور الذي كان قد تم القبض عليه نتيحة اتهامه بالجاسوسية لصالح العدو.

أما الفيلم الثالث بئر الخيانة الذى قدم عام 1987 من تأليف إبراهيم مسعود أيضا، ومن بطولة نور الشريف وهدى رمزي ودلال عبد العزيز وعبدالعزيز مخيون وعزت العلايلي، وتدور قصته حول جابر عبدالغفار الذى يعمل في الميناء ويتم تجنيده لصالح العدو بعد أن يكون قد هرب من تأدية الخدمة العسكرية إلى أن ينتحر في النهاية خوفا من إعدامه.

«يوم الكرامة» آخر أفلامه الحربية

أما الفيلم الرابع كان فيلم يوم الكرامة الذي عُرض في بداية الألفية الثالثة وكان من بطولة أحمد عز وياسر جلال وخالد أبو النجا.