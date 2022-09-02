حكاية 6 أعمال درامية في مسيرة علي عبدالخالق

رغم مشواره الحافل والكبير في السينما المصرية، وتقديمه عشرات الأعمال السينمائية التي ما زالت محفورة في وجدان الجمهور وبالتحديد الأعمال التى تجسدت قصص وبطولات الجيش المصري، إلا أن أعمال المخرج الراحل علي عبدالخالق في الدراما التليفزيونية شحيحة للغاية فاكتفى بست مسلسلات فقط.

بعد الضياع.. أول مسلسل لـ علي عبدالخالق في الدراما

أول تلك الأعمال لـ علي عبدالخالق كانت مسلسل بعد الضياع الذى عرض عام 1978 من تأليف شريف المنباوي من بطولة صلاح ذو الفقار ومحمود ياسين وعرفة النطامي وزوزو ماضي ومحسن سرحان.

بعد انشغاله التام بالسينما عاد للتليفزيون بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 30 سنة بمسلسل نجمة الجماهير عام 2003 الذى كانت تدور الأحداث من خلال الدكتور نادر رضوان الدبلوماسي ذو الشأن والمكانة الاجتماعية والعلمية المرموقة والمرشح لمنصب دولي له أهمية كبيرة والذى تجمع الصدفة أكثر من مرة بينه وبين زوزو رمزي الراقصة والممثلة والنجمة المشهورة وتتطور العلاقة بينهما.

وكان من بطولة الهام شاهين ومحمود قابيل وسوسن بدر ونهى العمروسي وعزت أبو عوف.

البوابة الثانية.. آخر أعماله الدرامية

أكمل مسيرته بعدها بعام بتقديم مسلسل اصحاب المقام الرفيع الذى كان من بطولة حسين فهمي ونيرمين الفقي ومحمود قابيل وإبراهيم يسري ونهال عنبر، وفي عام 2005 قدم مسلسل أحلامنا الحلوة الذى لم يحقق النجاح الكبير منه وكان من بطولة فاروق الفيشاوي وأحمد بدير ونيرمين الفقي.

عام 2007 قدم مسلسل أولاد عزام من إنتاج التليفزيون المصري وهو من بطولة هشام عبدالحميد ونيرمين الفقي ومحمد رياض وكانت النهاية بمسلسل البواية الثانية عام 2009 للفنانة نبيلة عبيد.