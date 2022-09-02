تفاصيل 60 يوما من معاناة علي عبدالخالق مع السرطان.. حقنة شهرية بـ100 ألف

غيّب الموت، اليوم الجمعة، المخرج علي عبد الخالق داخل أحد المستشفيات بعد صراع قصير مع مرض السرطان، والذي اكتشفه بالصدفة منذ 60 يومًا، ونستعرض خلال السطور التالية معاناة المخرج الراحل مع المرض.

الأمير أباظة يعلن مرض علي عبد الخالق

في منتصف يوليو الماضي، أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، تعرض المخرج علي عبدالخالق لأزمة صحية شديدة، وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»،: «المخرج الكبير الذي أمتعنا بأفلامه الوطنية والاجتماعية الرائعة، يمر بأزمة صحية اجعلوا له نصيبا من دعائكم، شفاه الله وعافاه».

وأضاف قائلا: «علي عبد الخالق، مخرج الأفلام الوطنية، منها أغنية على الممر، إعدام ميت، بئر الخيانة، يوم الكرامة» يستحق العلاج على نفقة الدولة.

علي عبدالخالق: حالتي متدهورة

وفي تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أوضح المخرج الراحل علي عبد الخالق أن حالته الصحية متدهورة، حيث اكتشف إصابته بسرطان في الكتف واليد اليسرى، ليبدأ رحلة علاج بجلسات إشعاع، مؤكدًا أنه يحتاج لحقنة ثمنها 100 ألف جنيه في الشهر لكن علاج هذا المرض مكلف جدًا بالنسبة له.

وتواصل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالمخرج الراحل علي عبدالخالق، لتحمل الوزارة تكاليف المرحلة الأولى لعلاجه، ثم أكد على عبد الخالق أنه يعالج على نفقة الدولة بتوجيهات من الرئيس، لكنه في مستشفى المعادي العسكري هزمه المرض ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد رحلة علاج قصيرة مع السرطان.

أعمال علي عبدالخالق

ورحل عن عالمنا المخرج علي عبدالخالق عن عمر ناهز الـ78 عاما تاركا خلفه ميراثًا فني كبير، ووضع بصمة في تاريخ السينما المصرية منها «الكيف»، «العار»، «أغنية على الممر»، «إعدام ميت»، «بئر الخيانة» و«جرى الوحوش».