ضياء رشوان: لا يوجد حزب سياسي في مصر غير مشارك في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك أقاويل تثار حول الحوار الوطني على العديد من المنصات الإعلامية تشير إلى أن الحوار الوطني قد انتهى، وهي معلومات لا أساس لها من الصحة، لأن الحوار الوطني ليس منصة لإطلاق التصريحات وتبادل النقد وإنما هو اتجاه جاد وله أهداف.

البعض حاول تشويه مبادرة الحوار الوطني ولكنهم فشلوا

وأوضح «رشوان» خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة» المذاع على فضائية «etc»، أن البعض حاول تشويه مبادرة الحوار الوطني ولكنهم فشلوا بشكل واضح في ذلك، لافتا إلى أن الحوار الوطني في مصر له عدة ثوابت منها أنه يشمل كل أطراف وقوى الحالة السياسية والمجتمعية المصرية، ولا يوجد حزب رسمي في مصر من الـ84 حزبا المسجلة لدى لجنة شؤون الأحزاب غير مشارك في الحوار الوطني أو يرغب في الحوار الوطني.

وأشار «رشوان» إلى أن التحالفات ذات الصفة الحزبية تعكس مواقف الحكم في مصر سواء إن كانت من الأحزاب المؤيدة أو المعارضة، وأبرزها تحالف الحركة المدنية الديمقراطية، تشارك جميعها بقوة في الحوار الوطني، ولا يوجد أي من الأحزاب خارج مظلة الحوار الوطني مهما كانت أيديولوجيته أو اتجاهه السياسي.

قطار الحوار الوطني يتضمَّن الجميع.. حتى المشهورون بالمعارضة الصريحة

وأكد المنسق العام للحوار الوطني أنه لم تحدث حالة خروج لأي من القوى الحزبية من الحوار الوطني، بالإضافة لوجود حوارات تجرى مع رموز عامة في مصر تمثل السياسة والعمل العام الوطني في مصر كي ينضموا إلى الحوار الوطني، لافتا إلى أنهم قدموا موافقات مبدئية على الاشتراك، ومنهم المشهورون بالمعارضة الصريحة بما يؤكد أن قطار الحوار الوطني يتضمن الجميع.