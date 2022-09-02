آخر ما كتبه طبيب فاقوس قبل حادث قطار الشرقية: أسرتي الرائعة.. أحبكم جميعا

حققت حلمه وسارت على دربه، ولكن شاء القدر أن تلقي مصرعها قبل أن يراها بالبالطو الأبيض، ليشاء القدر أن يرى الدكتور علاء عبد السلام، طبيب طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية، ابنته روان علاء عبد السلام، 18 سنة، الطالبة بكلية الطب جثة هامدة في مشرحة المستشفى التي يعمل بها، بعد أن كانت إحدى ضحايا حادث تصادم ميكروباص بقطار في فاقوس.

لم يتخيل طبيب فاقوس الطوارئ الذى كان ينتظر عائلته من المصيف، أن ينادي عليه أحد العاملين بالمستشفى من أجل إنقاذ مصابي حادث تصادم قطار فاقوس مع ميكروباص الذي تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، أن تكون أسرته الصغيرة من بين الضحايا، وأن يلقي نظرة الوداع على ابنته الكبرى داخل مشرحة المستشفى التى يعمل بها استشاري جراحة عامة بالطوارئ.

آخر ما كتبه طبيب فاقوس عن أسرته قبل وقوع الحادث

«يوم سعيد يا بابا have a nice time»، هكذا كانت الورقة التي تركها أبناء الطبيب علاء عبد السلام في حقيبته منذ يومين، حيث نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرًا عن فرحته الشديدة بهذه الورقة التي تركها أطفاله له، قائلاً: «وجدتها في حقيبتي، لا أعلم من كتبها ولم أبحث، ولكني أعلم مدى محبتهم لي، أسرتي الرائعة أحبكم جميعاً»، ليكون ذلك المنشور بمثابة الرسالة التي ودع بها الطبيب، أسرته، ليفاجأ بإصابتهم في الحادث المروع ووفاة ابنته.

وكان حادث مأساوي وقع في محافظة الشرقية وتحديدًا في فاقوس، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 11 بينهم 3 أبناء للطبيب، وهم «إيمان علاء عبدالسلام، 26 عامًا، تعاني من كدمة بالصدر واشتباه كسر بعظام الساق اليسرى واشتباه نزيف داخلي بالبطن، نورا علاء عبد السلام، 15 عامًا، تعاني من كدمات بالصدر واشتباه نزيف بالبطن، آية علاء عبدالسلام، 20 عامًا، تعاني من شرخ بالجمجمة».

الحالة الصحية لأبناء طبيب فاقوس

وقال الدكتور خالد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أبناء الطبيب علاء عبد السلام بين المصابين والضحايا في حادث قطار فاقوس، لافتًا إلى أن مديرية الصحة بالشرقية، قدمت كافة الدعم والتعازي للطبيب في مصابه الأليم، خاصة أن ابنته الطالبة في طب، كانت من المتوفيين في الحادث.

وكشف «فوزي»، الحالة الصحية لأبناء الطبيب، فإحداهما محتجزة داخل عناية القلب، والأُخرتين داخل عناية الجراحة مصابتين بكسور عدة.