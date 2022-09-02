أسماء مصابي وضحايا حادث قطار فاقوس بالشرقية.. بينهم 3 أطفال

ينشر «الوطن» التقرير الطبي والحالة الصحية لمصابي وضحايا حادث قطار الشرقية، الذي شهدته قرية أكياد البحرية بفاقوس، الذى أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بعد اصطدامه بميكروباص يقل 14 شخصًا من عائلة واحدة.

وننشر التقرير الطبي الذي أعلنته مديرية الصحة بالشرقية، في بيان رسمي لها بالأسماء، كما يلي:

أسماء المصابين وحالتهم الصحية وفق تقرير الصحة

- شرين السيد على سليمان، 50 عامًا، تعاني من جروح متفرقة بالوجه.

- عبير السيد علي سليمان، 50 عامًا، تعاني من سحجات متفرقة بالساق واشتباه نزيف بالبطن.

- أيمن السيد علي سليمان، 45 عامًا، يعاني من نزيف بالبطن والمخ.

ليلى عبدالمنعم السيد علي تبلغ من العمر عام واحد، تعاني من جرح بالفخذ الأيمن.

- منى عبده جمال إبراهيم، 18 عامًا، تعاني من نزيف بالبطن وسحجات متفرقة بالوجه.

- إيمان علاء عبدالسلام تبلغ من العمر 26 عامًا، تعاني من كدمة بالصدر واشتباه كسر بعظام الساق اليسرى واشتباه نزيف داخلي بالبطن.

- نورا علاء عبد السلام تبلغ من العمر 15 عامًا، تعاني من كدمات بالصدر واشتباه نزيف بالبطن.

- أية علاء عبدالسلام 20 عامًا، تعاني من شرخ بالجمجمة.

- محمود حسن شعبان 20 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة بالوجه.

أسماء المتوفيين في الحادث

عبد المنعم السيد علي سليمان 38 عامًا.

روان علاء عبد السلام 18 عامًا.

محمد أحمد فهمي 12 عامًا.

وتم حجز بعض الحالات بقسم الجراحة، بينما تم حجز البعض في عناية القلب، وتم تحويل حالة إلى مستشفى الزقازيق العام، بينما تم التحفظ على الجثث في مشرحة المستشفى وصرحت النيابة بالدفن.