مأساة طبيب مستشفى فاقوس.. فوجئ بوصول ابنته ميتة وأسرته مصابة في حادث الشرقية

بعيون زائغة تملؤها الدموع، وقلبًا يذرف دمًا ممزوجا بالحزن، يسير الدكتور علاء عبدالسلام، طبيب الطواريء بمستشفى فاقوس بالشرقية، في طرقات المستشفى لإنهاء إجراءات دفن ابنته التي لقيت مصرعها واثنين آخرين من أسرته في حادث تصادم قطار وميكروباص بمزلقان قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس.

ورغم مشاعر الحزن والصدمة التي سيطرت على «عبدالسلام»، إلا أنه يتابع أيضًا علاج 11 آخرين من أفراد أسرته بينهم زوجته، الذين أصيبوا في نفس الحادث وتعرض عدد منهم لإصابات خطيرة، وعلى أثر ذلك جرى نقلهم إلى غرف العمليات لإجراء جراحات عاجلة لهم.

مأساة طبيب الطوارئ «عبدالسلام»

وكان «عبدالسلام» انتقل من مبنى الطوارئ إلى مستشفى فاقوس العام فور استقبال المصابين، ليتفاجأ أن جميعهم من أفراد أسرته، ومنهم 3 متوفيين أحدهم ابنته، ليصاب بصدمة غطت ملامح وجه وكأنها أفقدته النطق، ليتوجه إلى المشرحة لحفظ جثتها حتى موعد دفنها.

وكانت الأسرة قد تعرضت للحادث المأساوي في أثناء ذهابهم إلى الإسماعيلية لقضاء إجازة في أحد المصايف، ليصطدم الميكروباص الذي يقلهم بقطار أمام مزلقان بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس.

مصرع 3 وإصابة 11 شخصًا

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم ميكروباص وقطار أمام مزلقان بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 11 شخص آخرين من أسرة واحدة كانوا يستقلون المكروياص في أثناء ذهابهم إلى المصيف.

وانتقل فريق من نيابة فاقوس لإجراء التحقيقات اللازمة والاستماع لأقوال الشهود والمصابين وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثامين وتحديد سبب الوفاة للتصريح بالدفن، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على ساىق الميكروباص للتحقيق معه بشأن عبوره المزلقان بالتزامن مع وصول القطار.