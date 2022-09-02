تشييع جثامين 3 من ضحايا حادث قطار فاقوس.. ومحافظ الشرقية يتفقد المصابين

شيع المئات من أهالي مدينة فاقوس والقرى المجاورة، جثامين 3 من أسرة واحدة ضحايا حادث تصادم قطار وميكروباص بمزلقان قرية أكياد بمحافظة الشرقية والمعروف باسم «حادث قطار فاقوس».

تشييع 3 من ضحايا حادث قطار فاقوس

وشهدت الجنازة ازدحامًا كبيرًا من الأهالي، الذين حرصوا على تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر أسر الضحايا بمدينة فاقوس بعد الصلاة عليهم .

وتعرضت الأسرة في وقت سابق، لحادث مأساوي في أثناء ذهابهم إلى الإسماعيلية لقضاء إجازة في أحد المصايف، إذ اصطدم الميكروباص الذي يقلهم مع قطار أمام مزلقان بقرية اكياد التابعة لمركز فاقوس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم ميكروباص وقطار رقم 175 أمام مزلقان بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 11 شخصًا آخرين من أسرة واحدة كانوا يستقلون الميكروباص في أثناء ذهابهم إلى المصيف، وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى وجرى تحرير محضرًا بالواقعة.

محافظ الشرقية يزور المصابين

ووصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمستشفى فاقوس المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الجمعة، وراح ضحيته 3 وفيات، فيما أصيب 11 آخرين.

واطلع المحافظ على التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وتبين إصابتهم بجروح متفرقة ما بين سحجات وكسور وكدمات بالوجه والفخذين وجميعهم تحت الملاحظة الطبية، كما تم تحويل إحدى الحالات المصابة بنزيف بالبطن والمخ لمستشفى الزقازيق العام لمتابعتها وتقديم العلاج اللازم لها، وأكد على وكيل وزارة الصحة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

كما التقى «غراب» بأسر المصابين واستفسر منهم عن مستوى الخدمة العلاجية المقدمة لهم، ليصدر توجيهاته لإدارة المستشفي بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم طوال مده إقامتهم بالمستشفى لإستكمال العلاج وعودتهم إلى منازلهم بسلام، وكلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين طبقاً للقانون، وكذلك التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.