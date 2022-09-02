التموين: المواطن أصبح أمامه الاختيار من 29 سلعة شهريا

قال محمد سعد الله، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، إنه منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم دعم استثنائي للأسر الأولى بالرعاية، تم ضخ كميات كبيرة من السلع في كل منافذ التموين لتلبية احتياجات المواطنين.

سعدالله: لا يوجد نقص أي سلع معروضة بالمنافذ

وأضاف «سعدالله» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لا يوجد نقص في السلع المعروضة عبر منافذ التموين المنتشرة في أرجاء الجمهورية كما روج البعض، مشيرًا إلى أن المواطن بات أمامه كل السلع التي يحتاجها خلال الشهر، كما تم إضافة 5 سلع جديدة على بطاقات التموين حتى يتسنى للمواطن الاختيار من بين 29 سلعة أهمها السلع الاستراتيجية كالأرز والزيت والسكر.

سعد الله: الوزارة قامت بالاستعداد الجيد قبيل بدء شهر سبتمبر

أوضح مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أن الوزارة استعدت بشكل جيد قُبيل بدء شهر سبتمبر الجاري من أجل ضخ كميات كبيرة من المقررات التموينية في المنافذ المختلفة حتى لا يحدث أي عجز في السلع «عملنا حسابنا أن فيه زيادة في نسب الدعم.. ولا يوجد عجز في السلع الاستراتيجية أو الأساسية للمواطنين».

وأكد أن الوزارة وفرت كميات كبيرة من الأرز في منافذ التموين، ولكن بكميات مناسبة، ومن المتوقع أن ينخفض السعر إلى 10 أو 12 جنيها، وذلك خلال موسم الحصاد في منتصف شهر سبتمبر الجاري، إذ أن كل السلع متوفرة أمام المواطنين، وعليهم شراء ما يكفيهم خلال تلك الفترة حتى يبدأ موسم الحصاد الفعلي منتصف سبتمبر القادم.