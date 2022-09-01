وزير التموين: مجمع قها وإدفينا يسهم في إنشاء منظومة صناعية ولوجستية متكاملة

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية موقع مجمع الصناعات الغذائية لشركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة، والجاري إنشاؤه بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا.

رافق الوزير اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء تيمور أبو المجد رئيس مجلس إدارة مجمع سايلو فود الصناعي، وحضور ممثلى المجموعة الاستشارية الهندسية استشاري المشروع.

أكد وزير التموين أن هذا المجمع والصرح الصناعي العظيم يأتي فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتلبية متطلبات مؤسسات الدولة المختلفة من المنتجات الغذائية الرئيسية، وفقا للشروط والمواصفات القياسية العالمية.

ميزة تنافسية بالسوق

كما شدد على أن إنشاء هذا المجمع الصناعي يسهم في إنشاء منظومة صناعية ولوجستية متكاملة لتوفير الخامات اللازمة للإنتاج ذاتيًا لترشيد التكلفة الإنتاجية، ما يحقق ميزة تنافسية بالسوق المحلية والإقليمية.

الموقف التنفيذي لإنشاء شركة قها وإدفينا

وجرى استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية، وتلبية متطلبات السوق المحلية وكذلك توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية، فضلًا عن تعزيز قيمة المنتجات الوطنية وتعظيم الفرص التصديرية.

وأشار اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن مكونات شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة تشتمل على مجمع المصانع الإنتاجية ويشمل (مصنع المركزات، ومصنع العصائر، ومصنع الخضراوات والفواكه المجمدة، ومصنع المربى والصلصة، ومصنع البقوليات المعلبة ومصنع الوجبات الجاهزة المعلبة)، ومجمع التعبئة والتغليف ومجموعة المخازن والنقل والحركة وكذلك المنشآت والمباني الإدارية.

وأكد أن المشروع يقام على مساحة 120 فدانا بإجمالي 504000 م٢ وباستثمارات تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه مصري، ومن المخطط أن تبدأ عملية الإنتاج وطرحها بالأسواق بنهاية عام 2023، وجرى تأسيس المجمع من خلال الشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.