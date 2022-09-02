صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين مستمر: مفيش إجازة الجمعة والسبت

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين»، حيث إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، بدأ أمس الخميس صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا.

36 مليون مستفيد من الدعم الاستثنائي

وبلغ عدد المستفيدين من زيادة الدعم التمويني الاستثنائي، إلى 36 مليون مستفيد، حيث تتراوح الزيادة من 100إلى 300 جنيه على حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية.

وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالزيادة لبعض الفئات لاقت استحسانا كبيرًا: «بالنسبة للمواطنين، كل واحد بيدور على الكوبون، قبل ما يصرف التموين بيبان في الكوبون المبلغ الذي سيحصل عليه».

وأضاف الدجوي: «كل السلع متوفرة، وتفقدنا المخازن الخاصة بالشركة المصرية لكي نتأكد من وجود البضاعة، والتعليمات من وزير التموين بأن تفتح المخازن يوم الجمعة، وكل المفتشين موجودين يومي الجمعة والسبت، لضمان انتظام عملية صرف التموين دون إجازات وهو ما يسهل على التاجر صرف البضاعة حتى يجد المواطن البضاعة في أي وقت».

استمرار الحملات يوميا

من جهته، قال طارق طوسون، رئيس قطاع غرب الجيزة بمديرية تموين الجيزة، إن الحملات مستمرة يوميا من خلال المديرية والإدارات التموينية التابعة للمديرية، وهناك حملات مبكرة على المخابز، وأخرى بعد الظهر تتابع الأسواق والبدّالين، ونتابع عن كثب حسن سير العملية التموينية وانتظامها.