اقرأ غدا في «الوطن».. الحكومة تبدأ تنفيذ قرار الرئيس بصرف 300 جنيه زيادة على بطاقات التموين

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 2 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

تقرأ في الصفحة الأولى

- «اسكنوا مصر آمنين»

- الحكومة تبدأ تنفيذ قرار الرئيس بصرف 300 جنيه زيادة على بطاقات التموين للمواطنين

- «السيسي» يوجه بسرعة التعاون مع اليونان إنتاج ونقل الطاقة النظيفة لأفريقيا وأوروبا

- ملحمة الـ«20 دقيقة» في قناة السويس.. تعويم ناقلة وقود عملاقة وإعادة الملاحة لطبيعتها

- شركة «شلمبرجير» العالمية: مصر سوق محورية لمعالجة النفط والغاز

- «حجازي» يعتمد نتيجة «ملاحق الثانوية»: نسبة نجاح 88.7%

- مباحثات «مصرية- أمريكية» حول «قمة المناخ» ودعم «نوفي»

وفي الصفحة الثانية من العدد ستقرأ

- «السياحة» تتابع خدمات الزائرين وتثبيت القطع الأثرية بالمتحف الكبير

- وزير الإسكان يوجه بتسريع معدلات تطوير موقع «التجلي الأعظم» بـ«سانت كاترين»

- «المواد الغذائية»: لا يوجد نقص في أية سلعة بالأسواق ولا ارتفاع في الأسعار

- اختيار مهاب مجاهد مستشارا لمؤسسة بيرسون العالمية

- «التضامن»: آلية لتطوير العمل مع «الأطفال والكبار بلا مأوى»

- ضبط مسجلين خطر لقيامهم بتصنيع أسلحة في سوهاج

- الفريق أسامة عسكر يتفقد «معهد المهندسين العسكريين»

وفي الصفحة الثالثة من العدد

- «مدبولي»: توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع ودعم التصدير للأسواق العالمية

- مصر تدعو الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك

- «الأوقاف»: صكوك الأضاحي تجاوزت 500 مليون جنيه في 7 سنوات

- «أزمة الطاقة» تهدد مستشفيات بريطانيا: تقليص فترات الرعاية

- «التخطيط» تنجح في إدراك «كن سفيرا» بمنصة لـ«الأمم المتحدة»

- الصين تواجه «كورونا»: منع 16 مليونا من مغادرة منازلهم

- «معيط»: اقتصادنا أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية

- إغلاق مفاعل بـ«زابوريجيا» بسبب القصف الروسي

- تخريج الدفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين من الكلية الحربية

أما وعن الصفحة الرابعة من العدد فستقرأ

- خطة حكومية لزيادة معدلات السياحة الدينية والعلاجية

- وزير التعليم يعتمد نتيجة الدول الثاني لـ«الثانوية العامة» بنسبة نجاح 88.7%

- «التعليم العالي»: فتح باب التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الأهلية الجديدة

- خالد منتصر يكتب: فرحة عمر خيرت وقناة السويس

- محمود خليل يكتب: عبدالمجيد اللبان

وفي الصفحة الخامسة من العدد

- الحكومة تبدأ تطبيق «الحماية الاجتماعية»

- «التموين»: رسالة باليزادة الجديدة على «بونات الخبز».. وتصل لـ300 جنيه لـ6 أشهر والصرف من البقالين.. ويستفيد منها أكثر من 36 مليون فرد

- «التحالف الوطني»: دعمنا 400 ألف أسرة ماديا وانتهينا من إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين

- «حياة كريمة»: حماية وعلاج بالمجان لمواطني المناطق الحدودية

- هالة أبوالسعد: حزمة الإجراءات الاجتماعية تنتظر للطبقة المتوسطة

وفي الصفحة السادسة ستقرأ

- «ملحمة جديدة» في «قناة السويس».. رئيس الهيئة: تعويم ناقلة وقود عملاقة وإعادة الملاحة لطبيعتها

- 50% نسبة تكريك توسعة وتعميق القطاع الجنوبي للقناة.. و35.5% بمشروع ازدواج منطقة البحيرات

- «قناة السويس».. شريان مصر النابض

وفي الصفحة السابعة تقرأ

- مال الغائبة وفرص الحياة الضائعة

- سجن التوحد ومعركة مواجهة المجتمع

وفي الصفحة الأخيرة ستقرأ

- «محكي القلعة» قصة نجاح «ختامه مسك»

- ألف كتابا عن التنمية البشرية: كل مشكلة وليها «معاذ»

- «شطرنج» على الكورنيش لتنمية مهارات طلاب المدارس

- 60 متسابقة يتنافسن في «جنوب أفريقيا» لحصد «ملكة جمال التراث»