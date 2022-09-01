اقرأ غدا في «الوطن».. الحكومة تبدأ تنفيذ قرار الرئيس بصرف 300 جنيه زيادة على بطاقات التموين
كتب:
محمد عاشور
07:58 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 2 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
تقرأ في الصفحة الأولى
- «اسكنوا مصر آمنين»
- الحكومة تبدأ تنفيذ قرار الرئيس بصرف 300 جنيه زيادة على بطاقات التموين للمواطنين
- «السيسي» يوجه بسرعة التعاون مع اليونان إنتاج ونقل الطاقة النظيفة لأفريقيا وأوروبا
- ملحمة الـ«20 دقيقة» في قناة السويس.. تعويم ناقلة وقود عملاقة وإعادة الملاحة لطبيعتها
- شركة «شلمبرجير» العالمية: مصر سوق محورية لمعالجة النفط والغاز
- «حجازي» يعتمد نتيجة «ملاحق الثانوية»: نسبة نجاح 88.7%
- مباحثات «مصرية- أمريكية» حول «قمة المناخ» ودعم «نوفي»
وفي الصفحة الثانية من العدد ستقرأ
- «السياحة» تتابع خدمات الزائرين وتثبيت القطع الأثرية بالمتحف الكبير
- وزير الإسكان يوجه بتسريع معدلات تطوير موقع «التجلي الأعظم» بـ«سانت كاترين»
- «المواد الغذائية»: لا يوجد نقص في أية سلعة بالأسواق ولا ارتفاع في الأسعار
- اختيار مهاب مجاهد مستشارا لمؤسسة بيرسون العالمية
- «التضامن»: آلية لتطوير العمل مع «الأطفال والكبار بلا مأوى»
- ضبط مسجلين خطر لقيامهم بتصنيع أسلحة في سوهاج
- الفريق أسامة عسكر يتفقد «معهد المهندسين العسكريين»
وفي الصفحة الثالثة من العدد
- «مدبولي»: توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع ودعم التصدير للأسواق العالمية
- مصر تدعو الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك
- «الأوقاف»: صكوك الأضاحي تجاوزت 500 مليون جنيه في 7 سنوات
- «أزمة الطاقة» تهدد مستشفيات بريطانيا: تقليص فترات الرعاية
- «التخطيط» تنجح في إدراك «كن سفيرا» بمنصة لـ«الأمم المتحدة»
- الصين تواجه «كورونا»: منع 16 مليونا من مغادرة منازلهم
- «معيط»: اقتصادنا أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية
- إغلاق مفاعل بـ«زابوريجيا» بسبب القصف الروسي
- تخريج الدفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين من الكلية الحربية
أما وعن الصفحة الرابعة من العدد فستقرأ
- خطة حكومية لزيادة معدلات السياحة الدينية والعلاجية
- وزير التعليم يعتمد نتيجة الدول الثاني لـ«الثانوية العامة» بنسبة نجاح 88.7%
- «التعليم العالي»: فتح باب التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الأهلية الجديدة
- خالد منتصر يكتب: فرحة عمر خيرت وقناة السويس
- محمود خليل يكتب: عبدالمجيد اللبان
وفي الصفحة الخامسة من العدد
- الحكومة تبدأ تطبيق «الحماية الاجتماعية»
- «التموين»: رسالة باليزادة الجديدة على «بونات الخبز».. وتصل لـ300 جنيه لـ6 أشهر والصرف من البقالين.. ويستفيد منها أكثر من 36 مليون فرد
- «التحالف الوطني»: دعمنا 400 ألف أسرة ماديا وانتهينا من إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين
- «حياة كريمة»: حماية وعلاج بالمجان لمواطني المناطق الحدودية
- هالة أبوالسعد: حزمة الإجراءات الاجتماعية تنتظر للطبقة المتوسطة
وفي الصفحة السادسة ستقرأ
- «ملحمة جديدة» في «قناة السويس».. رئيس الهيئة: تعويم ناقلة وقود عملاقة وإعادة الملاحة لطبيعتها
- 50% نسبة تكريك توسعة وتعميق القطاع الجنوبي للقناة.. و35.5% بمشروع ازدواج منطقة البحيرات
- «قناة السويس».. شريان مصر النابض
وفي الصفحة السابعة تقرأ
- مال الغائبة وفرص الحياة الضائعة
- سجن التوحد ومعركة مواجهة المجتمع
وفي الصفحة الأخيرة ستقرأ
- «محكي القلعة» قصة نجاح «ختامه مسك»
- ألف كتابا عن التنمية البشرية: كل مشكلة وليها «معاذ»
- «شطرنج» على الكورنيش لتنمية مهارات طلاب المدارس
- 60 متسابقة يتنافسن في «جنوب أفريقيا» لحصد «ملكة جمال التراث»