نادية الجندي ناعية علي عبدالخالق: من أهم المخرجين في تاريخ السينما العربية

أعربت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حزنها الشديد على وفاة المخرج الراحل علي عبدالخالق والذي تعاونت معه في عملين.

ونشرت نادية الجندي صورة تجمعها بالمخرج الراحل خلال تصوير فيلم «الإمبراطورة»: «فقد الفن المصري واحدا من أهم المخرجين في تاريخ السينما العربية المخرج علي عبد الخالق.. ربنا يرحمه يا رب».

وأضافت الجندي قائلة: «اشتغلنا مع بعض فيلمين بعتز بيهم في مشواري الفني (الإمبراطورة، بونو بونو).. كان من المخرجين المهمين اللي سعدت جداً بالتعاون والشغل معاه.. خالص التعازي لأسرته وزوجته ولكل محبيه البقاء لله الصور من كواليس تصوير فيلم الإمبراطورة».

وفاة علي عبدالخالق

وتوفي المخرج علي عبدالخالق منذ ساعات بأحد المستشفيات بعد صراع مع المرض وأعلن خبر الوفاة ابن شقيقه أحمد عبدالخالق عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة عمي الحبيب الغالي علي عبدالخالق توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان، ماتت القدوة ومات الخلق».